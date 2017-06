Autobahnausfahrt St.Margrethen gesperrt

Beim Autobahnanschluss St. Margrethen wird der Belag der Ein- und Ausfahrt in Richtung St.Gallen am Wochenende vom Freitag, 16. Juni 2017, bis Montag, 19. Juni 2017, erneuert, teilt das Bundesamt für Strassen ASTRA mit. Die Arbeiten starten am Freitag, 16. Juni 2017, um 21.00 Uhr und dauern bis Montag, 19. Juni 2017, um 05:00 Uhr. In dieser Zeit wird die Ein- und Ausfahrt des Anschlusses St. Margrethen für den Verkehr gesperrt.

Anhand der installierten Signalisationen werden Autofahrer auf die Sperrung hingewiesen und entsprechend, über den Anschluss Au, umgeleitet. Je nach Wetter könne es zu zeitlichen Verschiebungen kommen.

(red)