Ein 72-Jähriger war um 14.30 Uhr mit seinem Auto auf der T14 von Bonau in Richtung Frauenfeld unterwegs. Er stellte während der Fahrt plötzlich einen Leistungsabfall bei seinem Auto fest und hielt deshalb auf dem Pannenstreifen an. Kurz nachdem er und seine Beifahrerin das Auto verlassen hatten, bemerkten sie Flammen im Motorraum, danach stand das Auto in Vollbrand.

Die Feuerwehr Weinfelden konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

(Kapo TG/red.)