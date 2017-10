Junglenker landet auf Bahngleis

Die Bahnlinie war wegen des Unfalls eineinhalb Stunden gesperrt. © Kapo GR

Ein 19-jähriger Autofahrer war am Sonntag von Pontresina in Richtung Bernina Hospiz unterwegs. In einer Linkskurve geriet er ins Schleudern und überschlug sich. Die Bahnlinie der RhB musste unterbrochen werden.