Autofahrer liefert sich in Ostschweiz Verfolgungsjagd mit Polizei

Die St. Galler Polizei verfolgte einen flüchtenden Autofahrer über 50 Kilometer, ehe sie ihn festnehmen konnte. (Symbolbild) © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Ein Autofahrer hat sich am Sonntagabend mit der Polizei in der Ostschweiz eine Verfolgungsjagd geliefert. Die Flucht endete in einem Stau – und für den Flüchtenden mit dessen Festnahme.