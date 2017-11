Autofahrer rast in Menschengruppe

Der Autofahrer raste vor einem Uni-Campus in Blagnac in die Menschengruppe. Anschliessend wartete er auf die Polizei und liess sich widerstandslos verhaften. © KEYSTONE/EPA/FREDERIC SCHEIBER

In Südfrankreich hat ein Mann sein Auto vor einem Uni-Campus in Passanten gesteuert und drei Menschen verletzt. Nach Angaben aus Polizeikreisen erlitt eine 23-jährige Frau dabei am Freitag an einem Fussgängerweg in Blagnac nahe Toulouse schwere Kopfverletzungen.