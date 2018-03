Ein 50-jähriger Autofaher kam in Künten AG von der Strasse ab. Er prallte in einen Baumstrunk und kam dabei ums Leben. © Handout Kantonspolizei Aargau

Bei einem Selbstunfall in Künten AG ist am frühen Samstagmorgen ein 50-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Er war von der Strasse abgekommen und prallte frontal in einen Baum.