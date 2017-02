Autofahrerin landet im Bachbett

Das Auto überschlug sich und kam schliesslich in einem Bachbett zum Stillstand. © Kapo SG

Am Montagmorgen ist eine Autofahrerin zwischen Flawil und Gossau mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen. In einer Linkskurve rutschte sie in ein Bachbett. Die 24-Jährige musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.