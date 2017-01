Auf der Autobahn A12 bei Châtel-St-Denis ist am Montag ein Auto ausgebrannt. Die Insassen bleiben unverletzt. © Kantonspolizei Freiburg

Wegen eines technischen Problems ist am Montag auf der Autobahn A12 bei Châtel-St-Denis ein Auto in Flammen aufgegangen. Die 32-jährige Lenkerin konnte den Wagen auf dem Pannenstreifen anhalten und sich mit ihrem Begleiter unverletzt in Sicherheit bringen.