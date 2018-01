Der 28-jährige Lenker dieses Autos wurde bei einem Selbstunfall in Lupfig AG tödlich verletzt. © Kapo AG

Bei einem Selbstunfall ist ein 28-jähriger Autolenker in der Nacht auf Mittwoch in Lupfig AG tödlich verunfallt. Der Tscheche fuhr im Dorf geradeaus über einen Kreisel, kollidierte mit einer Strassenlampe und prallte in eine Hauswand.