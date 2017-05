Frontalkollision mit Postauto: Drei Passagiere des Postautos und der Autolenker erlitten leichte Verletzungen. Der Lenker war auf die Gefahrenbahn geraten. © Handout Kantonspolizei Solothurn

Bei der Frontalkollision zwischen einem Postauto und einem Auto sind am Sonntag in Holderbank SO vier Personen leicht verletzt worden. Der 75-jährige Autolenker war aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten.