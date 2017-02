Autolenker stirbt nach Sturz ins Bachbett

Über steile Böschung ins Bachbett gestürzt: Der 70-jährige Autolenker kam beim Unfall in Rothrist AG ums Leben. © Handout Aargauer Kantonspolizei

Ein 70-Jähriger ist am Donnerstagabend in Rothrist AG innerorts mit seinem Auto eine steile Böschung hinuntergestürzt und in einem Bachbett gelandet. Der Lenker kam dabei ums Leben.