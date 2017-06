Autolenker tötet trächtiges Reh

Ein 39-Jähriger hat in Bivio ein schwangeres Reh überfahren © Kantonspolizei Graubünden

Am Mittwochmorgen hat ein 39-jähriger Autolenker in Bivio ein trächtiges Reh überfahren. Ohne Meldung zu erstatten, fuhr er weiter. Die Kantonspolizei Graubünden konnte den Lenker jedoch noch am selben Tag ermitteln.