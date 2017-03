Autolenker übersieht Rotlicht: Kollision mit «Bipperlisi»

Erneute Kollision mit "Bipperlisi" in Solothurn: Der Regionalzug schob das Auto des 78-jährigen Lenkers mehrere Meter vor sich hin. Der Mann wurde leicht verletzt. © Handout Kantonspolizei Solothurn

Ein 78-jähriger Autolenker ist am Donnerstag in Solothurn mit einem Zug der Aare Seeland Mobil-Bahn, dem sogenannten «Bipperlisi», kollidiert. Der Zug schob das Auto mehrere Meter in Richtung Hauptbahnhof.