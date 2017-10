Diesem Wagen entstiegen der Lenker und seine Beifahrerin in Kriens-Obernau LU unverletzt. © Luzerner Polizei

In einer Linkskurve hat ein 20-jähriger Lenker in Obernau bei Kriens am Montagabend die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug landete auf dem Dach, verletzt wurde niemand.