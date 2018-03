Autolenkerin übersieht Pfadschlitten

Am Mittwochvormittag lenkte eine 49-jährige Frau ihr Auto in Rehetobel in Richtung Kaien. In der Linkskurve bei der Kirche nahm sie das Schneeräumungsfahrzeug zu spät wahr und prallte gegen den angebauten Schneepflug. Durch die Kollision erlitt die Autofahrerin Verletzungen im Gesicht, weshalb die Frau ins Spital gebracht werden musste. Der Lenker des Unterhaltsdienstfahrzeugs blieb unverletzt, teilt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit. Während am Schneepflug minimaler Sachschaden entstand, erlitt der Personenwagen Totalschaden. Für den Abtransport des Autos wurde die Pikettgarage aufgeboten.

(red.)