Kaugummi-Trickser sind gefasst

Zwischen Mitte Dezember und Anfang Februar wurden an Bahnhöfen Automaten mit Kaugummi zugeklebt. Das Notenrückgeld konnte so von den Kundinnen und Kunden nicht mehr entgegengenommen werden. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, haben die Beschuldigten die Verklebungen jeweils mit Werkzeug wieder entfernt und so die Geldscheine gestohlen.

Videoaufnahmen helfen der Polizei

Die Kantonspolizei St.Gallen hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau vier Männer ermittelt, die hinter den Verklebungen stecken. «Dank Videoaufnahmen von den Bahnhöfen kamen wir den Verdächtigen auf die Schliche», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Motiv war Geldknappheit

Es handelt sich um einen 22-jährigen, einen 23-jährigen und einen 57-jährigen Schweizer und einen 24-jährigen Portugiesen. Sie wohnen alle in St.Gallen oder im Thurgau. «Die Männer waren Kollegen, verwandt sind sie nicht», sagt Krüsi. Die Verdächtigen haben wohl aus Geldknappheit gehandelt.

Wie viel die vier Männer erbeutet haben, lässt sich noch nicht sagen. Der Sachschaden an den Automaten beläuft sich auf über 40’000 Franken. Insgesamt sollen die Männer in über 25 Fällen Automaten mit Kaugummi verklebt haben.

Alle Männer werden beim Untersuchungsamt St.Gallen angezeigt.

(Kapo SG/red.)