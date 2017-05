Automaten schlucken neuen 20er nicht

Wer sich bisher über den neuen 20er in seinem Portemonnaie gefreut hat, dürfte sich gestern nach dem FCSG-Spiel gegen Sion erstmals über ihn geärgert haben. Denn die Parkautomaten in der Shopping Arena spuckten den Schein immer wieder aus. Vor den Parkkassen bildeten sich deshalb längere Warteschlangen als üblich und viele versuchten auf jede erdenkliche Weise, die rote Note in den Automaten zu schieben – doch egal wie man ihn auch in den Automaten schob, er kam immer wieder raus.

Center-Manager Marc Schäfer erklärt, wie es soweit kommen konnte, dass die Automaten den neuen 20er knapp zwei Wochen nach dessen Einführung noch nicht akzeptieren: «Eigentlich sollten unsere Automaten rechtzeitig upgedatet werden. Allerdings meldete unser technischer Supporter, dass es einen Programmierfehler gegeben habe und es deshalb zu Verspätungen beim Update komme.» Was genau schief gelaufen ist, weiss Schäfer nicht.

Stromausfall ist schuld

Auf Nachfrage von FM1Today sagt die Zürcher Firma ISS Facility Services AG, welche für die Wartung der Parkautomaten zuständig ist, dass die Automaten seit dem 12. Mai über das Update verfügen, um die neue 20er-Note annehmen zu können. Laut Mediensprecherin Debora Schelling könne man sich die Probleme beim Bezahlen mit neuen 20ern nur durch den Stromausfall von vergangener Woche erklären. «Wir gehen davon aus, dass der Stromausfall für einen Fehler in der neuen Software gesorgt hat. Wir sind jetzt daran, diesen zu beheben, sodass die Kassenautomaten bis spätestens Dienstagvormittag wieder einwandfrei funktionieren.»

Shopping-Arena-Leiter Schäfer ist froh, dass dieses Missgeschick zu keinen Reklamationen geführt hat. Schliesslich fanden seit der Einführung der neuen Note am 17. Mai mit den beiden Heimspielen des FC St.Gallen gegen GC und Sion sowie dem Auffahrtslauf gleich drei Grossanlässe statt, an die viele Besucher mit dem Auto anreisten. «Wir sind erleichtert, dass das Problem bald behoben werden kann», sagt Schäfer.

St.Galler Parkhäuser schlucken neuen 20er

Während die Automaten in der Shopping Arena den neuen 20er ausspucken, schlucken ihn die Automaten in den Parkhäusern, die von Cityparking St.Gallen betrieben werden. Mitte vergangener Woche, pünktlich zur Einführung der Note, seien alle 15 Automaten in den Parkhäusern «Bahnhof», «Brühltor» und «Stadtpark/AZSG» nachgerüstet worden. «Dabei wurde die Software jedes einzelnen Automaten aktualisiert», erklärt Matthias Leuzinger, Geschäftsführer Cityparking. Auf den Zeitpunkt, ab dem die Automaten die neue 20er-Note schlucken, haben die Parkhaus-Betreiber allerdings wenig Einfluss, da der Parkhaus-Ausstatter für die Updates zuständig ist. «Erst wenn der Ausstatter die neue Note eingelesen hat und sie im System einwandfrei funktioniert, werden die Updates durchgeführt. Wir haben uns deshalb früh mit unserem Parkhaus-Ausstatter in Verbindung gesetzt, um das Update rechtzeitig zu erhalten», sagt Leuzinger.

Keine Zigis mit neuem 20er

Nicht nur bei den St.Galler Fans sorgte das neue 20er-Nötli für rote Köpfe, sondern auch den Rauchern macht es bis heute das Leben schwer. Denn noch lange nicht alle Zigarettenautomaten akzeptieren den 20er. Eine Umfrage von FM1Today bei verschiedenen Zigarettenautomaten-Vertreibern und -Händlern zeigt, dass dieser Zustand auch noch eine Weile so bleiben wird. Die Lausanner Firma Cigomat betont auf Anfrage, dass man dabei sei, die Automaten umzurüsten, allerdings könne es noch einige Zeit dauern, bis alle Automaten upgedatet seien. Auch die Firma Riederer Automaten in Vilters sagt gegenüber FM1Today, dass an ihren Automaten bis jetzt keine Zigaretten mit dem neuen 20er-Nötli gekauft werden können. Später wurde diese Aussage jedoch dementiert.

Konkreter wird Urs Lutiger, Geschäftsführer der Firma Bargames im luzernischen Rothenburg, die mit Zigarettenautomaten handelt. «Auch unsere Automaten verfügen noch nicht über das nötige Update, um die neue Note zu erkennen. Allerdings sind uns momentan die Hände gebunden, weil die neue Software vom Hersteller programmiert werden muss. Solange wir diese nicht zugeschickt bekommen, müssen wir abwarten.» Lutiger geht jedoch davon aus, dass ab nächster Woche damit begonnen werden könne, die Zigarettenautomaten umzurüsten, damit schon bald mit dem neuen 20er bezahlt werden kann. Da jedoch jedes Gerät vor Ort einzeln umprogrammiert werden muss und die Umstellung deshalb etwas Zeit in Anspruch nimmt, rät Lutiger Rauchern, zur Sicherheit immer ein Zehnernötli im Portemonnaie zu haben.

SBB updatet rechtzeitig

Im öV fährt man mit dem neuen 20er hingegen gut. Die SBB waren am Stichtag bereit, wie Mediensprecherin Masha Foursova auf Anfrage sagt. «Alle unsere Billettautomaten wurden bis zum Tag der Einführung der 20er-Note mit der neuen Software aktualisiert, sodass unsere Kunden ihre Tickets von Anfang an mit den neuen Noten bezahlen konnten. Für uns ist diese Umstellung inzwischen beinahe eine Routineübung.» Auch bei den VBSG war man auf den neuen 20er vorbereitet. «Unsere Ticketautomaten wurden auf den 17. Mai hin upgegradet. Es konnte also ab dem ersten Tag mit der Note bezahlt werden», erklärt Adrian Schwägler, stellvertretender Unternehmensleiter der Verkehrsbetriebe St.Gallen.

(stm)