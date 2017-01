Der Autor von "Der Exorzist", William Peter Blatty (links), ist 89-jährig gestorben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP StarPix/DAVE ALLOCCA

Der Autor des Horror-Romans «Der Exorzist», William Peter Blatty, ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte der Regisseur der berühmten Verfilmung des Romans, William Friedkin, am Freitag mit.Blatty starb demnach in einem Spital im US-Bundesstaat Maryland.