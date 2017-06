Autor Houellebecq zeigt erstmals seine Kunst in den USA

Fotomontage "Tourisme #002" des Autors Michel Houellebecq, eines der Exponate einer Ausstellung, die am Freitag in Manhattan aufgegangen ist. (Handout) © Pressebild Venus

Skandalautor Michel Houellebecq hat erstmals eine Auswahl seiner Kunstwerke in den USA präsentiert. Dutzende Fotos und Fotomontagen sind seit Freitag in der Galerie Venus auf der schicken Upper East Side in New York zu sehen. Titel der Schau: «French Bashing».