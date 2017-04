Autos in Laufen und Rufi durch Brände zerstört

In Laufen BL wurde ein Auto durch einen Brand vollständig zerstört (Bild). Auch in Rufi SG kam es zu einem Autobrand. © Polizei Basel-Landschaft

In Laufen im Baselbiet und im sanktgallischen Rufi sind am Freitagabend zwei Autos in Brand geraten. Menschen wurden keine verletzt. Der Brand in Laufen wurde der Polizei Basel-Landschaft kurz nach 22.30 Uhr gemeldet, wie aus einer Mitteilung vom Samstag hervorgeht.