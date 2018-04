Szenenbild aus «Avengers: Infinity War». Der Science-Fiction-Film beherrschte am Wochenende vom 26. bis 29. April 2018 die Kinos der Welt. Auch in der Schweiz belegte er mit grossem Abstand Platz 1. (Archiv) © Keystone/AP/Disney Marvel

Anthony und Joe Russos Science-Fiction-Film «Avengers: Infinity War» hat am Wochenende die Schweizer Kinos fast ganz allein gefüllt. Er verbuchte mehr als 100’000 Eintritte, fast 70’000 in der Deutsch-, 29’000 in der Westschweiz und 3200 im Tessin.