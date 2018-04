Baby nach Hundeattacke gestorben

Ein Staffordshire Bullterrier schaut durch die Gitterstäbe eines Tierheim-Zwingers. (Symbolbild) © Keystone/DPA/AXEL HEIMKEN

Ein sieben Monate altes Baby ist in Hessen nach einem Hundebiss gestorben. Der Hund der Familie biss den Knaben am Montagabend in den Kopf, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Darmstadt mitteilten.