Baby-Rekord am Kantonsspital St.Gallen

Mit 1700 Kindern bis Mitte Dezember 2016 liegt die Anzahl Neugeborener am KSSG bereits jetzt deutlich über der Vorjahreszahl (1681 Babys), wie das Kantonsspital St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Da bis Ende Jahr nochmals rund 50 Babys hinzukommen dürften, steht schon jetzt fest, dass es ein historisches Jahr wird. Letztmals wurden im Jahre 1971 ähnlich viele Kinder am KSSG geboren. Damals waren es 1777 Babys.

Der Trend, dass in der Schweiz wieder mehr Kinder geboren werden, ist am KSSG schon seit einigen Jahren feststellbar. Seit 2004 wurden in der Geburtsabteilung des KSSG mit jedem Jahr mehr Kinder geboren. Für Prof. Dr. René Hornung zeigt diese Entwicklung auch, dass die Klinik einen guten Ruf geniesst.

(red.)