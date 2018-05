An der BABYWELT Messe in Dornbirn könnt ihr ein ganztägiges Rahmenprogramm mit Vorträgen, Mitmach-Workshops und tollen Shows auf der Bühne erleben. Expertenberatung gibt es nicht nur an den Ständen, sondern auch im Workshop-Raum. Neben dem informativen Teil bietet die BABYWELT jede Menge bunte Unterhaltung für Klein und Groß. Die Messe findet vom 26. – 27. Mai in der Messehalle 11 in Dornbirn statt.