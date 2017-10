Bach «Mèbre» in der Waadt schwarz gefärbt

Wegen der Verschmutzung im Bach «Mèbre» war die Einmündung der «Chamberonne» in den Genfersee am Dienstag vollkommen schwarz gefärbt. © Keystone/Cyril Zingaro

In der Waadt ist es im Bach «Mèbre» zu einer starken Verschmutzung gekommen. Diese betraf auch eine Einmündung in den Genfersee in Chavannes-près-Renens, westlich der Stadt Lausanne. Die Behörden errichteten Sperren.