Bachelorette Eli lässt die Hüllen fallen

Nackt, so wie sie Gott schuf. So sahen die Kandidaten in der Bachelorette-Sendung Eli Simic nie. Darum verwundert es, dass die Bachelorette aus Flawil nun ihren Körper nackt präsentiert. Doch, es war ein lang gehegter Traum von ihr, verrät sie: «Ich wollte es machen, solange ich jung und knackig bin. Mit 70 kann ich mir das nicht mehr vorstellen.» Und das Ergebnis überzeugt. Entstanden sind ästhetische Bilder, die gerade so viel zeigen, dass es nicht zu schlüpfrig wird.

Eli findet nicht alles an ihr schön

Auch Eli ist mit dem Ergebnis zufrieden. Auch wenn man auf den Bildern ihr schönstes Körperteil nicht sieht. «Ich finde mein Füdli sehr schön. Die Beine hingegen könnten gerne straffer sein. Ein typisches Frauenproblem halt», sagt Eli im Interview mit FM1Today. Darum geht sie regelmässig ins Fitness und trinkt viel Wasser. Ausserdem sollen ihr Wechsel-Duschen zu strafferen Beinen verhelfen.

Keine Nacktfotos für den Playboy

Könnte sich Eli auch vorstellen sich für den Playboy auszuziehen? Nein. «Das würde ich nie machen. Wir war es wichtig, dass man nicht alles sieht. Mehr gibt es nicht», sagt sie. Auch in Unterwäsche wird man Eli wohl nie sehen. Einzige Ausnahme ist der Kandidat, der in der aktuellen Staffel der Bachelorette die letzte Rose gewinnt. Ihm ist dieser Anblick wohl vorbehalten. Noch ist es ein Geheimnis, wen die Eli ausgesucht hat.

Eli steht auf wilden Sex

Bekannt ist aber, was sie von ihm erwartet: «Ich stehe auf dominante Männer, die im Bett die Führung übernehmen», sagt Eli dem Sonntags-Blick. Sie betont: «Sex ist mir sehr wichtig. Je wilder, desto besser. Mit Blümchensex kann ich nichts anfangen.» Romantik sei schön am Tisch, im Bett müsse es aber abgehen. Wir halten fest: Berührungsängste hat die Bachelorette keine.

