Timea Bacsinszky 2018 weiter ohne Sieg

Timea Bacsinszky scheidet am WTA-Premier-Turnier in Miami in der 1. Runde aus. Die Waadtländerin unterliegt der Russin Jekaterina Makarowa in knapp zweieinhalb Stunden 2:6, 6:2, 4:6.Bacsinszky wartet damit seit ihrem Comeback von einer Handgelenk-Operation weiter auf den ersten Sieg.