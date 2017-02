Bacsinszky gibt in Doha nach einem Satz auf

Bacsinszky - hier im Fedcup gegen Frankreich - gab beim WTA-Turnier in Doha forfait © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Timea Bacsinszkys Auftritt beim WTA-Turnier in Doha ist von kurzer Dauer. Nach nur einem Satz gegen die Kasachin Julia Putinzewa gibt die Schweizerin auf. Bacsinszky verlor in Katars Hauptstadt gegen Putinzewa den ersten Satz in nur 33 Minuten 1:6.