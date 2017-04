Bacsinszky in Biel nur im Doppel

Timea Bacsinszky (links) spielt mit Martina Hingis (rechts) am WTA-Turnier in Biel in der Doppelkonkurrenz © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Timea Bacsinszky wird am neuen WTA-Turnier nächste Woche in Biel nur in der Doppelkonkurrenz zusammen mit Martina Hingis antreten. Eine Sehnenentzündung am linken Handgelenk lässt noch keine grössere Belastung bei der Weltnummer 20 zu.