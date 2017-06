Timea Bacsinszky greift in Eastbourne wieder ins WTA-Geschehen ein © KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

Timea Bacsinszky trifft am WTA-Rasenturnier von Eastbourne in ihrem Auftaktspiel auf Peng Shuai (WTA 38). Die 31-jährige Chinesin setzte sich in der 1. Runde gegen die Italienerin Francesca Schiavone in zwei Sätzen durch (6:3, 6:4).