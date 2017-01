Bacsinszky ringt Giorgi nach hartem Kampf nieder

Timea Bacsinszky hatte in der Auftaktrunde am Australian Open in Melbourne hart zu kämpfen © KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG

Timea Bacsinszky zieht am Australian Open in Melbourne in die 2. Runde ein. Die 27-jährige Waadtländerin setzt sich in einem dramatischen Spiel gegen die Italienerin Camila Giorgi 6:4, 3:6, 7:5 durch.