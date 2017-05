Bär gesichtet – Wappentier kehrt nach Bern zurück

Der Bär von Eriz im Kanton Bern. © Jagdinspektorat des Kantons Bern

In der Gemeinde Eriz unweit von Thun ist am vergangenen Freitag ein Bär gesichtet und fotografiert worden. Damit ist 190 Jahre nach der letzten Sichtung der Bär in den Kanton Bern zurückgekehrt.