Bären Häggenschwil gewinnt Award

«Ein Sechser im Lotto ist nichts dagegen», sagt Walter Sutter, Inhaber des Eventlokals «Kultur im Bären». Die Firma eventlokale.ch hat die besten Lokale der Schweiz ausgezeichnet. In der Kategorie «Event & Partyraum» hat der Bären in Häggenschwil gewonnen: «Wir haben alle unseren Kunden informiert, dass sie per E-Mail für uns abstimmen sollen. Es hat dann tatsächlich gereicht und wir wurden vom Publikum gewählt.»

«Wir freuen uns wahnsinnig»

Am Freitagabend wird der Preis im Bären Häggenschwil übergeben: «Wir freuen uns wahnsinnig», sagt Walter Sutter. «Wir, das sind meine Frau Alice, eine Sekretärin, ein Küchenchef und ich. Für uns alle ist der Award, nach 18 Jahren Arbeit im Bären, eine ganz grosse Ehre.»

Bunte Kultur-Mischung

Der Bären ist keine klassische Event-Location. Es gibt vielfältige kulturelle Anlässe. Die reichen von Ausstellungen über Konzerte bis hin zu Kabarettisten. Oder wie es der Bären selbst schreibt: «Hier findet Kultur, Austausch, Geselligkeit statt.» Der «Bären» kann auch für Firmenanlässe oder Privatfeiern gebucht werden. Das Restaurant hat nur auf Bestellung oder bei Events offen.

(sk)