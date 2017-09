Die Vancouver Canucks unterlagen den Los Angeles Kings auch in der zweiten Partie im Rahmen einer Promotions-Tour in China, diesmal 3:4 nach Penaltyschiessen. Sven Bärtschi zeichnete in Peking für das 1:2 der Canucks verantwortlich. Der Langenthaler Stürmer hatte bereits bei seinen ersten beiden Einsätzen in der Vorbereitung getroffen.

(SDA)