Bärtschi, Niederreiter und Meier treffen

7 Tore und 8 Assists in 20 Spielen: Sven Bärtschi weiss bei den Vancouver Canucks momentan zu überzeugen © KEYSTONE/AP The Canadian Press/DARRYL DYCK

Die Schweizer NHL-Spieler sind in der Nacht auf Sonntag in Skorerlaune. Mit Nino Niederreiter, Timo Meier und Sven Bärtschi tragen sich gleich drei in die Torschützenliste ein. Keiner der drei Schweizer Torschützen verliess das Eis jedoch als Sieger.