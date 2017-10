Am Dienstag ist ein Bagger durch das Dach einer Halle der Zürcher Verkehrsbetriebe gebrochen. © Stadtpolizei Zürich

Ein Bauarbeiter ist am Dienstagmorgen beim Sturz von einem Dach in Zürich schwer verletzt worden. Bei Sanierungsarbeiten stürzte die Decke einer Garage ein und der Mann fiel mit seinem Kleinbagger rund sieben Meter in die Tiefe.