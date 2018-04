Bahn-Streik in Frankreich fortgesetzt

"Macron, du spinnst" heisst es auf einem Protestschild vor der Gare de l'Est in Paris - in einem Wortspiel mit "le rail", deutsch: "die Schiene, das Gleis". © KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT

Bahnreisende in Frankreich müssen weiter mit grossen Einschränkungen rechnen: Am zweiten Streiktag verkehrte am Mittwoch nur jeder siebte Hochgeschwindigkeitszug (TGV) und jeder fünfte Regionalzug, wie die staatliche Bahngesellschaft SNCF mitteilte.