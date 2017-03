Bahnstrecke am Oberalp ab Freitag wieder offen

Meterhohe Schneemassen verschütten am Oberalp die Geleise der Matterhorn Gotthard Bahn. Voraussichtlich am Freitagmorgen ist die Strecke wieder offen. © KEYSTONE/MATTERHORN GOTTHARD BAHN

Nach dem Lawinenniedergang am Oberalppass vom Mittwoch werden die Räumungsarbeiten bis am späten Donnerstagabend beendet sein. Der Bahnbetrieb kann am Freitagmorgen wieder aufgenommen werden, vorausgesetzt, die Situation verändert sich über Nacht nicht wieder.