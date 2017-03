Die Linie zwischen Uri und Graubünden war bereits früher in der Woche gesperrt worden, weil in der Nacht auf Mittwoch eine Lawine niedergegangen war und die Gleise auf mehreren hundert Metern verschüttet hatte. Die zweite Lawine mit Nassschnee ging am Freitagmorgen fast an der gleichen Stelle nieder.

(SDA)