Bald Militär-Imame bei der Schweizer Armee?

Wie der «Tagesanzeiger» schreibt, habe der Armeechef, Philippe Rebord, nichts dagegen einzuwenden. Die Voraussetzung, die für ihn gegeben sein müsste: Auch ein muslimischer Feldprediger müsse wie andere Armeeseelsorger bereit sein, ökumenisch tätig zu sein. Er müsse also allenfalls auch Christen und Andersgläubige betreuen.

Wie viele Muslime in der Schweizer Armee sind, ist nicht bekannt, es ist aber klar, dass 34 Prozent der Soldaten eingebürgerte Schweizer sind. Die religiöse Vielfalt steigt also. Dieser Meinung ist auch Jakob Büchler, CVP St.Gallen.

Er habe bei verschiedenen Truppenbesuchen erlebt, dass viele Secondos ihren Dienst mit viel Einsatz leisten würden. Daher könne ihnen die Armee auch entgegenkommen, sollten sie einen Imam wünschen, so Büchler gegenüber dem Tagesanzeiger. Andere Armeen haben bereits Imame für die muslimische Militärseelsorge eingesetzt – so zum Beispiel das österreichische Bundesheer.

Fachmännisches Studium fehlt bislang

Es gäbe diverse Hürden, die einem Militär-Imam im Weg stehen würden. Einerseits gehe es um die öffentlich-rechtliche Anerkennung des Islams als Religion, andererseits stelle sich die Frage nach der Qualifikation der Seelsorger. Die Voraussetzung bei christlichen Feldpredigern sei eine fundierte theologische Ausbildung. Ein fachmännisches Studium für Muslime fehlt bislang.

Möglich wäre stattdessen ein Lehrgang in der Seelsorge an der Uni Bern – dieser richtet sich auch an Nichtchristen. Eine weitere Hürde könnte die politische Akzeptanz sein, obwohl sich Sicherheitspolitiker dieser Idee gegenüber offen zeigen.

Individuelle Lösung

Einzig Beat Arnold, SVP-Sicherheitschef lehne dies ab. Er ist der Meinung, dass es derzeit noch zu wenige muslimische Soldaten gäbe. Allerdings solle das Militär eine individuelle Lösung finden, sollte ein muslimischer Soldat Beistand eines Imams wünschen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass auf individuelle Bedürfnisse eingegangen wird. Schon bei der Ernährung habe man sich den Wünschen muslimischer Soldaten geöffnet.