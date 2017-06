Bald trinken wir alle Negroni

Auf allen Hipster-Instagram-Accounts ist dieser Drink derzeit zu finden: Negroni. Insbesondere in Italien kann man dem Cocktail derzeit kaum aus dem Weg gehen.

Und von dort kommt der Drink auch ursprünglich. Der Legende nach soll der Negroni um 1920 in Florenz erfunden worden sein. Der Graf und Playboy Camillo Negroni habe im Caffè Casoni beim Bartender einen stärkeren Americano haben wollen. Der Americano besteht aus Campari, Wermuth und Soda. Der Barkeeper habe als zusätzlichen Schuss einfach das Soda durch Gin ersetzt. Und schon war der Negroni geboren.

An diesen Zutaten hat sich nichts geändert. Einmal jährlich wird sogar in vielen Bars weltweit der Negroni in der Negroni-Week gefeiert.

So macht man einen richtigen Negroni:

– 3 cl Gin

– 3 cl Campari

– 3 cl Wermuth

– Alles in ein Glas (Tumbler) geben

– Orangenzeste hinzufügen

– Eiswürfel rein und rühren

Getrunken wird der Negroni – trotz des starken Alkohols drin – zum Apéro.

Übrigens gibt es vom Negroni ganz viele Varianten. Eine sehr schöne Übersicht zu Geschichte und mehreren Negroni-Rezepten gibt es bei Mixology.

Eine Negroni-Variante mit schwarzem Trüffel und Kaviar:

Last day of #negroniweek here’s my #negroni variation utilizing a homemade infused black truffle #campari #patronplatinum sweet vermouth a homemade negroni caviar balls with some caviar on top of it and with some shredded black truffle on top of the drink #imbibe Ein Beitrag geteilt von Raelpetit (@raelpetit) am 11. Jun 2017 um 9:08 Uhr

Ein klassischer Negroni: