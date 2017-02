Bantu und Pygmäen im Kongo unterzeichnen Friedensvertrag

Vertreter der Volksgruppe der Pygmäen im Kongo: Ein Friedensvertrag im Land legt einen jahrzehntelangen Konflikt bei. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL

Nach Jahrzehnten der Gewalt wollen die Volksgruppen der Pygmäen und der Bantu in der Demokratischen Republik Kongo ihren Konflikt beilegen. Vertreter beider Volksgruppen unterzeichneten am Freitag in Kalemie in der Provinz Tanganyika einen Friedensvertrag.