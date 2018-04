© https://www.barbara-hutzenlaub.ch/

30 Jahre ist es her, seit die Bühnenfigur Barbara Hutzenlaub noch vor den legendären Acapickels das Scheinwerferlicht der Welt erblickte. Mit einem Soloprogramm feiert sie nun ihr Jubiläum und gewährt nicht nur Einblicke in ihre altbewährte Damenhandtasche, sondern auch in ihre Lebensgeschichte. Das Soloprogramm “jubiliert” wird vom 17.-21 April in der Kellerbühne in St.Gallen aufgeführt.