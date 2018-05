Barça ohne Makel, Real verpasst Anschluss

Sergio Ramos ist bei Reals 2:3-Niederlage in Sevilla die Figur des Spiels © KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON

Der FC Barcelona ist auch nach 36 von 38 Runden in der spanischen Liga noch ungeschlagen. Der Meister und Cupsieger fertigt in einem Nachtragsspiel das auf Rang 6 klassierte Villarreal mit 5:1 ab.Real Madrid dagegen musste in der Liga einen weiteren Dämpfer einstecken.