Barcelona in der 90. Minute zum Sieg

Captain Lionel Messi rettete Barcelona vor einem weiteren Rückschlag © KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ

Der FC Barcelona kommt in der 23. Runde der spanischen Meisterschaft dank Lionel Messi zu einem 2:1-Erfolg gegen Leganes.Für Barcelona begann die erste Partie nach dem erschreckenden 0:4 in der Champions League bei Paris Saint-Germain ideal. Die Katalanen gingen durch Lionel Messi schon in der 4.