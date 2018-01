Barcelona verliert Hinspiel im Cup

Den entscheidenden Treffer erzielte der eingewechselte Melendo in der 88. Minute. Der Favorit hatte allerdings zahlreiche Stammkräfte auf der Bank gelassen. Das Rückspiel ist für den 25. Januar vorgesehen.

Stärker muss Atlético Madrid um den Einzug in die Halbfinals bangen. Der Tabellenzweite der Primera Division unterlag dem FC Sevilla zu Hause mit 1:2. Diego Costa (73.) brachte die Gastgeber in Führung. Sevilla kam dank eines Eigentors von Atléticos Goalie Miguel Angel Moya (80.) zum Ausgleich, acht Minuten später gelang Joaquin Correa sogar der Siegtreffer für die Andalusier. Am kommenden Dienstag muss Atlético zum Rückspiel in Andalusien antreten.

Der FC Valencia mühte sich gegen Deportivo Alaves zu einem 2:1. Nach dem Rückstand durch Ruben Sobrino (66.) schafften Gonçalo Guedes (73.) und Rodrigo Moreno (82.) mit ihren Treffern noch die Wende. Kurz vor dem Siegtreffer für Valencia hatte Alaves’ Abwehrspieler Adrian Dieguez (77.) die Gelb-Rote Karte gesehen.

(SDA)