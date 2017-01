Bilbaos Mikel San Jose (links) kann Barcelonas Lionel Messi nicht stoppen © KEYSTONE/EPA EFE/ALEJANDRO GARCIA

Der FC Barcelona gewinnt das Rückspiel des Cup-Achtelfinals gegen Athletic Bilbao 3:1 und zittert sich in die Viertelfinals.Die Gäste hatten das Hinspiel mit 2:1 gewonnen. In der 1. Halbzeit brachte der Uruguayer Luis Suarez Barcelona 1:0 in Führung.