Barcelonas höchster Saisonsieg in der Meisterschaft

Luis Suarez zieht jubelnd von dannen, Alaves' Goalie Fernando Pacheco ist ein weiteres Mal geschlagen © KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER ZORRILLA

Barcelona bringt sich für die anstehenden Aufgaben in der Champions League und in der Meisterschaft in Form. Beim Mittelfeld-Team Alaves schiessen die Stars um Lionel Messi einen 6:0-Sieg heraus.