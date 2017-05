Barrie verletzt sich im Teamhotel

Kanadas Verteidiger Tyson Barrie, hier im Puckbesitz beim 6:0-Sieg gegen die Weissrussen, scheut das Körperspiel auch im Hotel nicht © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Eine Blödelei im Teamhotel kommt den Kanadier Tyson Barrie an der WM in Paris teuer zu stehen. Der Verteidiger verletzt sich beim Rumalbern am Bein und befördert sich damit wohl aus dem Turnier.