Tessiner Bars dürfen neu bis 2 Uhr öffnen

Mehr gefordert als bekommen: Statt bis 3 Uhr nachts wie von den Initianten gewünscht dürfen Tessiner Bars nun am Freitag und Samstag bis 2 Uhr nachts öffnen. © KEYSTONE/TI-PRESS/CARLO REGUZZI

Im Tessin dürfen Bars in Zukunft am Freitag und Samstag bis zwei Uhr nachts öffnen. Damit können Nachtschwärmer nun eine Stunde länger feiern als bisher. Die Parlamentsdebatte am Dienstag offenbarte einen Generationenkonflikt.